Расходы россиян в период пандемии оказались выше показателей прошлых лет

Расходы россиян с начала пандемии превысили показатели последних трех лет. Наибольший рост расходов был в марте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Ромир».

Так, в марте расходы россиян на товары повседневного спроса выросли на 22 процентных пункта по сравнению с базовым показателем 2012 года. В 2019 году рост составлял 11 п.п.

В прошлые годы рост расходов россиян приходился на ноябрь и декабрь. К примеру, в декабре 2019 года показатель был равен 23 п.п.

В предыдущие три года в июле расходы людей снижались. В июле 2020 года, несмотря на отмену карантинных мер в большинстве регионов, рост составил 5 п.п.

При этом доходы людей падают. Об этом рассказал каждый второй россиянин (54%). В Москве таких 58%. Больше всего опрошенных волнуют рост цен и дороговизна жизни, бедность, низкие зарплаты и пенсии.

Как отметили в «Ромире», рост личных расходов при падении доходов объясним. В кризис люди запасаются товарами впрок. При этом многие стараются побаловать себя «небольшими радостями» для снятия стресса — одеждой, шоколадкой и т.д.

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