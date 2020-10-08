Банк «Точка» изучил, как чувствует себя бизнес с момента введения первых ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Так, доходы в сфере туризма упали вдвое, также снизились обороты общепита.

Как пандемия сказалась на бизнесе и что ждать во «вторую волну» — исследование