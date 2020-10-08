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Как пандемия сказалась на бизнесе и что ждать во «вторую волну» — исследование

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Банк «Точка» изучил, как чувствует себя бизнес с момента введения первых ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Так, доходы в сфере туризма упали вдвое, также снизились обороты общепита.

Как пандемия сказалась на бизнесе и что ждать во «вторую волну» — исследование

Как пандемия сказалась на разных отраслях:

  • В августе 2020 года доходы туроператоров и экскурсоводов снизились на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
  • Доходы общепита, сельского хозяйства и гостиниц в августе продемонстрировали рост на 26%, 23% и 8% соответственно по сравнению с августом 2018 года. При этом в апреле оборот в сфере общепита упал на 38% от уровня февраля, за летние месяцы отрасль активно восстанавливалась.
  • В апреле закрытие курортов привело к резкому падению выручки (на 32% от уровня марта и на 33% от среднего уровня в апреле 2017-2019 годов). Закрытие границ способствовало росту выручки в июне, июле и августе — на 7%, 19% и 5,65% соответственно относительно среднего показателя за 2017-2019 года в эти месяцы.

Какие прогнозы дают аналитики, если наступит «вторая волна» пандемии:

  1. В сфере туризма произойдет падение доходов. Оно может превзойти отрицательные показатели «первой волны». Если поездки по стране ограничат, люди начнут отменять ранние бронирования.
  2. Новый карантин многие заведения общепита могут не пережить.
  3. Если режим изоляции продлится до декабря, который является пиком высокого сезона для предпринимателей юга России, их выручка может упасть больше чем на 30%. Снизится число регистраций новых бизнесов, возрастет количество ликвидаций и слияний. Микробизнес на юге России может выжить, но с большими потерями, за которыми последует долгий период восстановления.
Фото: MyAdagio / Shutterstock

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