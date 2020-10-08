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Как пандемия сказалась на бизнесе и что ждать во «вторую волну» — исследование
Новости
Анна Оленькова
Банк «Точка» изучил, как чувствует себя бизнес с момента введения первых ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Так, доходы в сфере туризма упали вдвое, также снизились обороты общепита.
Как пандемия сказалась на бизнесе и что ждать во «вторую волну» — исследованиеАнна Оленькова
Как пандемия сказалась на разных отраслях:
- В августе 2020 года доходы туроператоров и экскурсоводов снизились на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
- Доходы общепита, сельского хозяйства и гостиниц в августе продемонстрировали рост на 26%, 23% и 8% соответственно по сравнению с августом 2018 года. При этом в апреле оборот в сфере общепита упал на 38% от уровня февраля, за летние месяцы отрасль активно восстанавливалась.
- В апреле закрытие курортов привело к резкому падению выручки (на 32% от уровня марта и на 33% от среднего уровня в апреле 2017-2019 годов). Закрытие границ способствовало росту выручки в июне, июле и августе — на 7%, 19% и 5,65% соответственно относительно среднего показателя за 2017-2019 года в эти месяцы.
Какие прогнозы дают аналитики, если наступит «вторая волна» пандемии:
- В сфере туризма произойдет падение доходов. Оно может превзойти отрицательные показатели «первой волны». Если поездки по стране ограничат, люди начнут отменять ранние бронирования.
- Новый карантин многие заведения общепита могут не пережить.
- Если режим изоляции продлится до декабря, который является пиком высокого сезона для предпринимателей юга России, их выручка может упасть больше чем на 30%. Снизится число регистраций новых бизнесов, возрастет количество ликвидаций и слияний. Микробизнес на юге России может выжить, но с большими потерями, за которыми последует долгий период восстановления.
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