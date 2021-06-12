Пандемия снизила среди россиян число сторонников наличных денег

Практически каждый пятый россиянин (18%) готов к полному отказу от наличных. Среди молодежи в возрасте 18-24 лет доля готовых полностью перейти на безналичные расчеты, оказалась вдвое больше (36%).

Результаты исследования показали рост числа сограждан за период пандемии коронавируса, которые способны обойтись без наличных: до весны прошлого года полностью перейти на безналичные расчеты способными себя считали 12% россиян, или каждый восьмой. Об этом свидетельствуют данные опроса портала SuperJob.

Главным аргументом сторонников безналичных расчетов является мнение о том, что оплата по карте более удобна. При этом почти две трети сограждан (65%) не хотят полностью отказываться от наличных денег, среди россиян в возрасте 35-44 лет эта доля составляет 78%, показывают данные опроса.

Согласно результатам исследования, до пандемии расчеты наличными деньгами предпочитали 78% россиян. Основным аргументом сторонников сохранения расчетов наличными является мнение о том, что электронный счет легко контролировать, отслеживать и блокировать, а наличные деньги в своих руках придают чувство уверенности.

Не могут отдать предпочтение наличным или безналичным расчетам, согласно данным исследования, 17% россиян. Годом ранее с этим не мог определиться каждый десятый (10%).

Опрос был проведен 3-5 июня среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет во всех федеральных округах.