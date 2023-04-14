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Ювелирные магазины Pandora в России планируют переименовать

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Дистрибьютор Pandora — АО «Панклуб» — переименует магазины в России датского ювелирного бренда в Pan Club. Это вынужденное решение, так как производитель решил разорвать связи с рынком РФ после начала спецоперации на Украине, узнал «Коммерсантъ».

Ювелирные магазины Pandora в России планируют переименовать

После этого «Панклуб» столкнулся с дефицитом товара из-за прекращеня поставок Pandora своих украшений в Россию. Эту информацию издание обнаружило в материалах суда, где шли разбирательства поставщика с оператором торговых центров «Энка ТЦ» из-за арендных платежей.

Переход к мультибрендовому формату позволит сети восполнить выпавший ассортимент Pandora и даже расширить его, считают аналитики.

По данным «СПАРК-Интерфакс», два года назад выручка АО «Панклуб» составила 4,6 млрд рублей. Однако уже по итогам первого полугодия 2022 года продажи сети упали на 41,6%, до 1,7 млрд рублей, а ее доля на российском рынке сократилась с 2% до 1%.

  • В мае 2022 года Pandora сообщала о планах возобновить работу в России. Компания тогда передала права на свой российский бизнес партнеру из Сербии, который будет вести дело на территории России. 

Фото на обложке: KSCHiLI / Shutterstock

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