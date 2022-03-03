ПАО получат право проводить buyback в 2022 году по упрощенной схеме

Публичные акционерные общества (ПАО) смогут выкупать свои акции до 31 декабря 2022 года по упрощенной схеме, которая действовала во время пандемии в 2020 году.

Такое право ПАО дает законопроект о социально-экономических мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, внесенный правительством в Госдуму. Он позволит ПАО выкупать свои акции, допущенные к организованным торгам, по «ковидной» схеме

Согласно законопроекту:

Компании смогут выкупать свои акции через брокера на основании заявок на открытом рынке по рыночной цене.

Для того, чтобы начать buyback по упрощенной процедуре, такое решение должны принять совет директоров или наблюдательный совет компании.

ПАО обязано уведомить Центробанк о запуске buyback.

Не менее чем за 30 дней до начала buyback, компания должна предупредить своих акционеров.

Документ позволит ПАО до 31 декабря 2022 года приобретать размещенные ими акции в случае, если средневзвешенная цена приобретаемых акций, определенная за любые три месяца начиная с 1 февраля 2022 года снизилась по сравнению со средневзвешенной ценой таких акций за первые три месяца 2021 года на 20 и более процентов, а также в случае, если значение основного индекса фондового рынка, рассчитанного организатором торговли, за этот период упало на 20% и более.

Отмечается, что выкуп акций по такой схеме нельзя будет проводить в целях сокращения их общего количества. Такой механизм buyback временно действовал в 2020 году в рамках мер по антипандемийной поддержке экономики. По действующим до этого правилам, для того, чтобы выкипить акции, совет директоров должен должен утвердить цену выкупа.

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