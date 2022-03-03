ПАО получат право проводить buyback в 2022 году по упрощенной схеме

Публичные акционерные общества (ПАО) смогут выкупать свои акции до 31 декабря 2022 года по упрощенной схеме, которая действовала во время пандемии в 2020 году.
Такое право ПАО дает законопроект о социально-экономических мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, внесенный правительством в Госдуму. Он позволит ПАО выкупать свои акции, допущенные к организованным торгам, по «ковидной» схеме
Согласно законопроекту:
- Компании смогут выкупать свои акции через брокера на основании заявок на открытом рынке по рыночной цене.
- Для того, чтобы начать buyback по упрощенной процедуре, такое решение должны принять совет директоров или наблюдательный совет компании.
- ПАО обязано уведомить Центробанк о запуске buyback.
- Не менее чем за 30 дней до начала buyback, компания должна предупредить своих акционеров.
Документ позволит ПАО до 31 декабря 2022 года приобретать размещенные ими акции в случае, если средневзвешенная цена приобретаемых акций, определенная за любые три месяца начиная с 1 февраля 2022 года снизилась по сравнению со средневзвешенной ценой таких акций за первые три месяца 2021 года на 20 и более процентов, а также в случае, если значение основного индекса фондового рынка, рассчитанного организатором торговли, за этот период упало на 20% и более.
Отмечается, что выкуп акций по такой схеме нельзя будет проводить в целях сокращения их общего количества. Такой механизм buyback временно действовал в 2020 году в рамках мер по антипандемийной поддержке экономики. По действующим до этого правилам, для того, чтобы выкипить акции, совет директоров должен должен утвердить цену выкупа.
Фото на обложке: Bro Crock /
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