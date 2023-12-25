Правительство предложило поправки в правила консолидации контроля над ПАО

Российский кабинет министров внес в Госдуму поправки о замене понятия «аффелированности» на термин «связанные лица» при определении порогов владения структурой. Поправки предлагаются к законам «Об акционерных обществах» и «О рынках ценных бумаг». На законотворческую инициативу обратило внимание издание Frank Media.

Документ уточняет нормы консолидации контроля над публичным акционерным обществом (ПАО). Согласно поправкам, вводится понятие «связанные лица» вместо «аффилированных». Предполагается, что в случае принятия поправок, они начнут действовать 1 октября 2024 года.

Сейчас аффилированными называют лица, чья доля в распоряжении превышает 20% уставного капитала. Также аффилированными считаются члены совета директоров и гендиректоры. А к связанным лицам относятся их супруги и члены семьи (и подконтрольные им структуры).

Законопроект предлагает использовать термин «связанные лица» вместо «аффилированный» при определении порогов владения (30%, 50% и 70%).

Статус «связанное лицо» предлагается относить и к тем, кто заключил с акционером договоры доверительного управления имущества, поручения, акционерное соглашение и прочие договоры, предметом которых является реализация прав, удостоверенных акциями ПАО.

Поправки повлияют на регулирование случаев, когда контролирующие акционеры должны выставлять оферты на выкуп акций. Сейчас такое обязательство появляется только после покупки бумаг конкретным контролирующим лицом.

Кроме того, власти предлагают уменьшить число акций, которыми можно голосовать на собрании, пока не выставлена оферта на покупку бумаг.

Таким образом, владелец более 30% акций сможет использовать не более 3/7 от общего числа голосов других акционеров. Владелец пакета от 50% сможет использовать половину от имеющегося у миноритариев. Акционер с пакетом более 3/4 долей — не более 75% минус один голос от доли остальных акционеров.

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