Рынок смартфонов вырос, но продажи упали: в МТС объяснили парадокс первого квартала одним фактом

Российский рынок смартфонов вырос на 27% за первый квартал 2021 года. При этом количество купленных смартфонов в РФ сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эксперты объясняют такие показатели ростом средней стоимости купленного телефона.

Общий объём рынка смартфонов в РФ составил 153 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсантъ» по данным отчёта МТС.

Парадокс роста рынка и падения числа проданных смартфонов аналитики компании объясняют ростом средней стоимости купленного телефона: за первые 3 месяца 2021 года она прибавила 43% и составила 24 тысячи рублей. Таким образом, потребители сместили приоритеты в сторону более дорогих моделей, отметили в МТС: продажи гаджетов дороже 50 тысяч рублей увеличились на 58%. При этом лидерами по продажам остаются бюджетные телефоны: в топ-5 вошли Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A01 Core и Samsung Galaxy A12.

Лидером отечественного рынка по количеству проданных смартфонов стал Samsung — 33% продаж заняли продукты корейской компании. На второе место вышла Xiaomi — доля китайской компании заняла 22%. Замыкает тройку лидеров Apple — у «яблочного» гиганта 16% рынка. Четвёртое и пятое места заняли китайские компании Honor и Huawei — 9% и 3% рынка соотвественно.

По-другому выглядит ситуация в денежном выражении: здесь лидером рынка стал Apple с долей в 46%. Samsung расположился на 2 месте, заняв 29% рынка. Xiaomi, Honor и Huawei досталось по 12, 3 и 2 процента рынка соответственно.

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Фото: maxxyustas / Depositphotos