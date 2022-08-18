Ритейлеры попросили легализовать параллельный импорт алкоголя

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила правительство России разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов, включая Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel`s, Hennessy.
Торговые сети скоро должны начинать закупки спиртного к новогоднему сезону, и сегодня есть риск дефицита по ряду позиций, сообщил «Коммерсанту» источник в рознице.
В рамках антироссийских санкций США полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС — поставкиталкоголя дороже €300 за единицу товара. Ряд поставщиков поднял цены до 70% и ввел квоты на отгрузку.
За первые шесть месяцев ввоз всех крепких напитков сократился практически на 35%, до 32,65 млн л, а виски — почти на 50%, до 11,8 млн л.
«Серый» импорт поможет сохранить ассортимент, повысит уровень собираемости налогов и акцизов, а также сможет предотвратить рост доли нелегальной продукции, говорится в обращении АКОРТ.
Дистрибьюторы алкоголя видят в инициативе риски для контроля качества, а также нежелание властей открывать рынок для ряда знаковых иностранных брендов.
Фото на обложке: FabioMitidieri /
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