Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ритейлеры попросили легализовать параллельный импорт алкоголя

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила правительство России разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов, включая Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel`s, Hennessy.

Ритейлеры попросили легализовать параллельный импорт алкоголя

Торговые сети скоро должны начинать закупки спиртного к новогоднему сезону, и сегодня есть риск дефицита по ряду позиций, сообщил «Коммерсанту» источник в рознице.

В рамках антироссийских санкций США полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС — поставкиталкоголя дороже €300 за единицу товара. Ряд поставщиков поднял цены до 70% и ввел квоты на отгрузку. 

За первые шесть месяцев ввоз всех крепких напитков сократился практически на 35%, до 32,65 млн л, а виски — почти на 50%, до 11,8 млн  л.

«Серый» импорт поможет сохранить ассортимент, повысит уровень собираемости налогов и акцизов, а также сможет предотвратить рост доли нелегальной продукции, говорится в обращении АКОРТ.

Дистрибьюторы алкоголя видят в инициативе риски для контроля качества, а также нежелание властей открывать рынок для ряда знаковых иностранных брендов.

Фото на обложке: FabioMitidieri / Shutterstock

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Autodesk уволит сотрудников в России и закроет юрлицо до конца лета
  2. 2 Кофейни нового Starbucks будут называться Stars Coffee — «Москва 24»
  3. 3 Nexters продал российский бизнес за 500 рублей
  4. 4 Датский производитель пива Carlsberg понес $630 млн убытков из-за ухода из России
  5. 5 Запреты Rutube, полуфабрикаты для пиццы Novikov Group: главные новости 17 августа
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

18 августа 2022

Всероссийский конкурс предпринимательских инициатив «Энергия идей»

20 августа 2022

Акселератор для соцпредприятий

20 августа 2022

MTS AI

Все ВОЗМОЖНОСТИ