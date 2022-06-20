Маркетплейсы организовали параллельный импорт товаров ушедших из России брендов

Российские маркетплейсы Ozon и «Яндекс.Маркет» решили организовать параллельный импорт продукции ушедших из страны брендов. Товары в итоге подорожают на 5-50%, восстановить ассортимент в прежнем виде не удастся.
«Яндекс. Маркет» опубликовал несколько связанных с международными закупками вакансий, а онлайн-ритейлер Ozon уже поставил по новой схеме в Россию продукцию Apple, сообщил «Коммерсантъ».
Собеседники издания сказали, что «Яндекс. Маркет» ищет новые каналы поставок для бытовой техники, электроинструментов, электроники, товаров для здоровья, и расширяет направление прямого импорта, запущенное ранее. Новое подразделение займется ввозом продукции по параллельному импорту, а первые партии посудомоечных машин, духовых шкафов, варочных панелей и видеокарт уже прибыли на склады онлайн-ритейлера.
На Ozon в дальнейшем могут появиться товары люксовых брендов холдингов LVMH и Kering, торговля которыми в прежних условиях была невозможна.
В Wildberries и Lamoda не стали комментировать ситуацию с поставками товаров в обход правообладателей. Еще один собеседник «Коммерсанта» сказал, что Wildberries займется параллельным импортом самостоятельно, если возникнет дефицит каких-либо товаров.
По словам экспертов, сначала по параллельному импорту будут завозить бытовую технику и электронику, косметику, парфюмерию и одежду. Доля производимых внутри России товаров в этих категориях варьируется от 10% до 30%.
Фото на обложке: Serghei Starus /
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