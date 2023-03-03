Российские парфюмерные сети решили развивать проекты в ближнем зарубежье

Российские парфюмерные сети «Лэтуаль» и «Золотое яблоко» решили развивать проекты в странах ближнего зарубежья. Первая рассматривает возможность выхода в Казахстан, Армению, Белоруссию, Киргизию, Таджикистан и Монголию, вторая — планируют до конца 2023 года открыть четвертый магазин в Казахстане.

В феврале в портфеле «Лэтуаль» на HeadHunter появилось несколько вакансий. В описании говорится, что пока идет подготовительная работа по открытию юрлиц, расчетных счетов и т. д., а активную деятельность планируют начать через несколько месяцев, узнал «Коммерсантъ».

«Золотое яблоко», помимо магазина в Казахстане, намерено выйти еще в одну страну, но в какую именно — не сообщили.

Эксперты объясняют экспансию не только желанием нарастить обороты, но и стремлением наладить логистические цепочки для ввоза товаров в Россию через третьи страны.

Фото на обложке: LiteHeavy / Shutterstock