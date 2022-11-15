Парижский фондовый рынок обогнал лондонский и стал крупнейшим в Европе

Парижский фондовый рынок стал дороже лондонского и стал крупнейшим в Европе. На изменения повлияли несколько факторов, в том числе политика предпоследнего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, при которой курс фунта стерлингов к доллару США обвалился до минимума за последние 37 лет.

Общая капитализация компаний с первичным листингом в Париже превзошла по тому же показателю компании в Лондоне, тем самым сделав фондовый рынок Парижа самым дорогим в Европе, пишет Bloomberg. Рыночная капитализация компаний на парижском фондовом рынке достигла $2,823 трлн против $2,821 на лондонском.

Издание отметило, что до начала выхода Великобритании из Европейского союза в 2016 году разница в совокупном объеме капитализации компаний на биржах достигал была около $1,5 трлн, но после Brexit начала сокращаться.

Индекс, отслеживающий акции топ-10 компаний-производителей предметов роскоши (преимущественно, французских) в период с 10 по 11 ноября вырос на 8%, показав сильнейших локальный рост с марта 2020 года.

Bloomberg уточнил, что на рост парижского фондового рынка и спад лондонского повлияла политика бывшего премьер-министра Великобритании, за два месяца руководство которой фунт стерлингов по отношению к доллару США обвалился до минимума с 1985 года.

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