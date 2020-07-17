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В Париже откроется первый плавучий кинотеатр

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В июле в Париже начнет работать первый кинотеатр на воде. Люди будут смотреть фильмы, находясь в лодках. Их расположат на воде с учетом социальной дистанции. Об этом сообщает Bored Panda.

В Париже откроется первый плавучий кинотеатр

Первый сеанс состоится 18 июля на реке Сена. Этот вечер кино будет посвящен возвращению ежегодной городской программы Paris Plages. Она создает временные пляжи во французской столице в летнее время.

Сеанс будет бесплатным. Всего предусмотрено 38 электрических лодок. В каждую из них поместится от двух до шести человек. Билеты на первый сеанс были разыграны в лотерее. Для остальных желающих на берегу Сены установят 150 шезлонгов.

water cinema

Зрителям покажут французскую комедию 2018 года «Непотопляемые» режиссёра Жиля Леллуша, а также короткометражку о пандемии коронавируса Corona Story.

С 2002 года каждое лето берега Сены превращаются в морской курорт. Там устанавливают пальмы, шезлонги, зонтики и бассейны.

«Многие парижане не пойдут на каникулы. Гости смогут приехать в Париж, особенно посетители из других французских регионов, а не из-за границы. И мы действительно хотим поприветствовать их и поддержать этот праздничный дух в Париже», — сказал мэр города.

Фото: Unsplash

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