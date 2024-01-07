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Ученые из США разработали экзоскелет для людей с болезнью Паркинсона

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Команда ученых Гарвардского и Бостонского университетов разработала экзоскелет, способный помогать при ходьбе людям, страдающим болезнью Паркинсона. Специалисты уже провели успешное испытание разработки.

Ученые из США разработали экзоскелет для людей с болезнью Паркинсона

Ученые провели исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, которое описывает, как «мягкие» роботизированные экзоскелеты помогают решать проблему застываний, характерную для пациентов с болезнью Паркинсона.

Этот симптом заставляет человека терять равновесие во время ходьбы, в результате чего он сокращает шаги, а затем вообще останавливается или падает.

«Мягкий» экзоскелет при помощи системы датчиков адаптируется к особенностям походки конкретного человека. Как только устройство замечает предпосылки застывания, исполнительные механизмы срабатывают и ненавязчиво придают ногам импульс движения.

Источник: YouTube

Исследователи на протяжении шести месяцев работали с 73-летним мужчиной с болезнью Паркинсона, страдавшего от застываний более десяти раз в день.

«Эффект был мгновенным. Без какой-либо специальной подготовки пациент мог ходить, не застывая в помещении и лишь изредка на открытом воздухе. Он также мог ходить и говорить, не застывая, что является редкостью без устройства», — говорится в статье.

Команда исследователей продолжит работу над экзоскелетом, а также готова лицензировать разработку всем желающим производителям подобных устройств.

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Ученые верят, что создание такой техники поможет с решением проблемы социализации людей, страдающих нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также существенно повысит качество их жизни.

Фото на обложке: YouTube

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