Российский сервис бронирования и оплаты парковки Parkly привлек $700 тыс. на развитие платформы

Российский сервис бронирования и оплаты парковки Parkly, основателем которого является бывший CTO «Авито» Роман Павлушко, привлек $700 тыс. на развитие платформы. Лид-инвестором seed-раунда стал фонд FinSight Ventures. Компания по итогам раунда оценивается в $3–$3,5 млн.
О сделке RB рассказал основатель Parkly Роман Павлушко.
Parkly привлекла $700 тыс. в seed-раунде, лид-инвестором которого выступил фонд FinSight Ventures. Также в раунде участвовали Softline Ventures Partners и управляющий директор «Авито.Недвижимость» Иван Дубровин. В разговоре с RB Павлушко уточнил, что по итогам раунда компания оценивается в $3–$3,5 млн.
Parkly планирует направить средства на развитие собственной платформы и подключить к ней дополнительные локации в Москве и других городах, в которых актуальна проблема с парковкой, рассказал Павлушко.
Облачная платформа Parkly, которая представляет собой мобильное приложение, позволяет пользователям найти, забронировать и оплатить парковочное место в торговых и бизнес-центрах, аэропортах, на вокзалах и других объектах.
По словам главы фонда Softline Venture Partners Елены Волотовской, за полгода работы сервиса Parkly к нему подключили 12 объектов в пределах Садового кольца Москвы, в приложение платформы были привлечены 10 тыс. пользователей.
«Это говорит об очевидном запросе на необходимость уберизации парковочных пространств со стороны обеих целевых аудиторий сервиса», – отметила Волотовская.
Parkly основали весной 2021 года бывший директор по технологиям «Авито» Роман Павлушко, Дмитрий Копылов и Дмитрий Михайлов. Согласно данным из ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО «Паркли» является Роман Павлушко.
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