A.Partners Алексея Соловьева вложилась в стартап в сфере образования MyProduce

Инвестиционная компания венчурного инвестора Алексея Соловьева A.Partners вложилась в проект MyProduce . Стартап занимается запуском и созданием образовательных продуктов для бизнеса. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе A.Partners.

Условия сделки не раскрываются. Это ангельский раунд, доля, полученная А.Partners, миноритарная.

Инвестиции будут направлены на создание экосистемы образовательных продуктов в бизнес-тематике, масштабирование проекта и маркетинг.

MyProduce позицинирует себя как продюсерский центр онлайн-образования. Компания создает курсы, тренинги, мастер-классы для предпринимателей.

Проект был запущен в октябре 2018 года Александрой Дорофеевой. По собственным заявлениям, за год компания показала десятикратный рост выручки и набрала команду из 15 человек.

В 2019 году MyProduce совместно с Соловьевым выпустили исследование «Барометр онлайн-образования».

В 2020 году стартап планирует запустить больше 80 новых проектов, из них 4 – всероссийского масштаба.

А.Partners была основана Соловьевым в 2019 году. Инвестицинная компания занимается запуском и поддержкой проектов на рынках инноваций, технологий и нишевого роста.

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