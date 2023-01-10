Российский паспорт занял 49-е место в мире по безвизовой доступности для его обладателей

Паспорт гражданина РФ занял 49-е место в мире по безвизовой доступности для его обладателей. Рейтинг составила британская компания Henley & Partners – на первой строчке в нем расположился японский паспорт, позволяющий посещать без визы 193 страны.

Индекс безвизовой доступности паспортов различных стран мира опубликован на сайте Henley & Partners. Согласно ему, российский паспорт занимает 49-е место и дает возможность въехать без визы в 118 стран.

Наивысшего для себя места в рейтинге Henley & Partners – 38-ого – российский паспорт достигал в 2014 году. В 2021 году паспорт гражданина РФ опускался на 52-ю строчку индекса.

Примечательно, что обладатели украинского паспорта могут безвизово въезжать в 144 страны – в рейтинге он занял 36-е место. Самым «сильным» эксперты признали паспорт гражданина Японии, который позволяет посетить без визы 193 страны. Самым «слабым» стал паспорт гражданина Афганистана.

В 2022 году в рейтинге безвизовой доступности от канадской консалтинговой компании Arton Capital российский паспорт занял 38-е место, на первой строчке расположился паспорт ОАЭ, на последней – Афганистана.

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