В 2022 году «золотые паспорта» Черногории получали тезки российских бизнесменов

В 2022 году «золотые паспорта» Черногории взамен на инвестиции получили 138 лиц, страной происхождения которых указана Россия, на это обратил внимание Forbes. В список попали тезки основателя сети «Красное и Белое» Сергея Студенникова и управляющего партнера инвестиционного фонда Ultimate Capital Евгения Зальцмана.

Черногория предоставляет гражданство лицам, которые готовы инвестировать в недвижимость от €250 000 на севере и в центре страны и от €450 000 на побережье. Кроме того, требуется заплатить €200 000 в государственные фонды Черногории.

С обнародованном списке числятся лица с такими же именами и фамилиями, что и у некоторых российских бизнесменов. Решение о предоставлении гражданства Сергею Студенникову принято 21 сентября минувшего года. Рядом с ним в списке находятся Елена Соболева (так же зовут супругу бизнесмена), Елезавета Соболева и Мария Студенникова. Страной происхождения всех четверых указана Россия. В сети «Красное и Белое» отказались прокомментировать ситуацию.

В списке получивших черногорские паспорта за инвестиции также указаны тезки экс-главы российского подразделения швейцарского банка UBS Федор Тренубенко и одного из основателей и совладельца группы «Дамате» Рашида Хайрова. Также в реестре упоминается Евгений Зальцман, такое же имя — у управляющего партнера инвестфонда Ultimate Capital, он вкладывал средства в кикшеринг Whoosh и платформу Skillbox.

В 2022 году владельцем черногорского паспорта стал и Виталик Бутерин — создатель блокчейн-сети Ethereum, который родился в Коломне. Однако отмечается, что гражданство он получил не в обмен на инвестиции. Еще весной черногорские власти заявили, что Бутерин поучаствует в развитии криптоиндустрии в стране.

В общей сложности список насчитывает свыше 400 человек, у 140 из них местом происхождения указана Россия. Помимо Бутерина паспорт не за инвестиции получила гимнастка Елизавета Луговских. У некоторых участников реестра на месте страны стоит прочерк.

Программа предоставления гражданства в обмен на вложения в недвижимость действует в Черногории с 2019 года.

Фото на обложке: Sergii Figurnyi / Shutterstock