Россиянам назвали способы получать пассивный доход

Финансовый консультант Татьяна Волкова назвала четыре способа получить пассивный доход. Начать увеличивать свой доход, по ее словам, можно без больших вложений, передают «Известия».

Первый способ заработать — инвестиции. Для этого понадобятся самые простые инструменты инвестирования — банковский депозит и облигации федерального займа или крупных корпоративных компаний, где у клиента будет фиксированная доходность, которая не меняется в выбранном им отрезке времени. При такой схеме можно получать или проценты по депозиту, или купоны по облигациям.

Вторая группа инструментов — это долгосрочное инвестирование в акции. При такой схеме доход основан на получении дивидендов, которые платят компании. При инвестициях в акции нет гарантированной доходности, но есть средняя, вычислить которую можно по годам с помощью методики исчисления дивидендов. После этого можно рассчитать сумму необходимых инвестиций, чтобы прийти к определенному объему дивидендов, уточнила специалист.

Третья группа — инвестиции в недвижимость. Здесь доход зависит от выбранной стратегии. Это может быть покупка квартиры и сдача ее в аренду на долгосрок или посуточно, покупка объекта и деление на части.

Второй способ получения пассивного дохода — построение или покупка бизнеса. По словам Волковой, это можно сделать даже без вложений, опираясь на знания, опыт и навыки.

Эксперт порекомендовала в начале определиться с нишей и рассчитать доходность, объем рынка и долгосрочность вложений. По словам Татьяны Волковой, если грамотно выстроить денежный поток, то даже небольшие вложения в размере 30–100 тыс. рублей могут привести к быстрому масштабированию.

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