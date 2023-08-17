Каждый третий россиянин ежемесячно получает до 5 тыс. рублей в качестве пассивного дохода

52% россиян сообщили о наличии у них пассивного дохода. В основном это банковский депозит, ежемесячный кэшбек по карте или инвестиции в ценные бумаги. При этом каждый пятый неудовлетворен получаемой суммой. Это следует из опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» и страховой компанией «Ренессанс Жизнь», с результатами которого ознакомился RB.RU.
29% респондентов ежемесячно получают сумму до 5 тыс. рублей. Еще почти столько же граждан оценивают свой пассивный доход в 15 тыс. рублей.
23% росссиян получают до 30 тыс. рублей в месяц дополнительного заработка, а 10% — до 50 тыс. рублей ежемесячно. Суммой от 50 тыс. рублей и выше могут похвастаться жители Красноярска, Санкт-Петербурга и Новосибирска.
Основная часть респондентов испытывает позитивные эмоции по поводу своего пассивного дохода, а для 21% из них это становится мотивацией к увеличению своего достатка. Приумножать доход многие хотели бы с помощью банковских инструментов, таких как карты с более высоким кешбэком и вклад с большей процентной ставкой.
Согласно результатам опроса, каждый пятый не удовлетворен размером суммы, которую получает. Еще 13% тревожатся, что в следующем месяце может не быть такого же дохода, а 7% испытывают разочарование, им всегда хочется получать больше.
Среди причин неудовлетворенности — маленький процент дохода, невозможность покрыть им инфляцию и нестабильность такого типа заработка.
В опросе участвовали 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Переориентация бизнеса Hugo Boss в РФ, 100 млн рублей на турниры по «Миру танков»: главное 16 августа
- 2 Курс рубля на осень, предложение вторички упало на 10%: главное 15 августа
- 3 Валютные контракты: как компаниям правильно с ними работать и не нарваться на штрафы
- 4 Как в 2023 году платить банку за ВЭД меньше
- 5 Какие районы Дубая подешевеют: 4 квартала, в которые нельзя вкладывать
ВОЗМОЖНОСТИ
17 августа 2023
20 августа 2023
20 августа 2023