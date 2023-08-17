Каждый третий россиянин ежемесячно получает до 5 тыс. рублей в качестве пассивного дохода

52% россиян сообщили о наличии у них пассивного дохода. В основном это банковский депозит, ежемесячный кэшбек по карте или инвестиции в ценные бумаги. При этом каждый пятый неудовлетворен получаемой суммой. Это следует из опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» и страховой компанией «Ренессанс Жизнь», с результатами которого ознакомился RB.RU.

29% респондентов ежемесячно получают сумму до 5 тыс. рублей. Еще почти столько же граждан оценивают свой пассивный доход в 15 тыс. рублей.

23% росссиян получают до 30 тыс. рублей в месяц дополнительного заработка, а 10% — до 50 тыс. рублей ежемесячно. Суммой от 50 тыс. рублей и выше могут похвастаться жители Красноярска, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Основная часть респондентов испытывает позитивные эмоции по поводу своего пассивного дохода, а для 21% из них это становится мотивацией к увеличению своего достатка. Приумножать доход многие хотели бы с помощью банковских инструментов, таких как карты с более высоким кешбэком и вклад с большей процентной ставкой.

Согласно результатам опроса, каждый пятый не удовлетворен размером суммы, которую получает. Еще 13% тревожатся, что в следующем месяце может не быть такого же дохода, а 7% испытывают разочарование, им всегда хочется получать больше.

Среди причин неудовлетворенности — маленький процент дохода, невозможность покрыть им инфляцию и нестабильность такого типа заработка.

В опросе участвовали 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года.

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