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В России запустили технологию проверки подлинности паспортов россиян и граждан стран СНГ

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В России появилась система проверки подлинности документов, сервис разработала компания Smart Engines. Разработку уже внесли в реестр российского ПО.

В России запустили технологию проверки подлинности паспортов россиян и граждан стран СНГ

Система, работающая на основе искусственного интеллекта, мгновенно извлекает данные из паспортов россиян и граждан других стран СНГ. Документы проверяются в трех диапазонах: оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном. 

Сервис определяет подделки и муляжи документов, анализируя аутентичность бланка, наличие защитных волокон, соответствие шрифтов, признаки фальсификации штампов и другие критерии. Для проверки системе нужно около трех секунд. Технология умеет анализировать документы таких государств, как Армения, Беларусь, Казахстан, Молдову, Таджикистан и Узбекистан. 

Кроме того, в комплекс включена фирменная технология небиометрической сверки лиц, позволяющая проводить кросс-валидацию лица предъявителя и фотографии в документе/чипе.

Система функционирует на локальной рабочей станции и не передает данные на сторонние серверы.

Сервисами компании по распознаванию документов уже пользуются некоторые российские банки. Ранее технологию начал применять в своем мобильном банке «Кредит Европа Банк (Россия)».

Но как уточнил RB.RU представитель Smart Engines, компания выявила запрос рынка именно на сервис, который будет выявлять подделки. Если проверять подлинность российских паспортов в РФ научились, то с документами других государств порой возникают сложности, поскольку не все знают, как должен выглядеть паспорт соседних стран.

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Smart Engines была работает с 2016 года, ее основали специалисты Российской академии наук. Компания занимается исследованиями в области распознавания и обработки изображений, машинного обучения, распознавания в видеопотоке и алгоритмической оптимизации. 

Фото на обложке: alexkich / Shutterstock

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