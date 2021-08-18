Минцифры планирует заменить бумажный паспорт смарт-картой

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ считает смарт-карту более удобным и современным форм-фактором. Решение о замене будет принято до конца 2021 года.
«С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем», — сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в интервью телеканалу Россия-24».
Шадаев отметил, что смарт-карта является более удобным форм-фактором для хранения всех необходимых данных. Он также рассказал, что перед Минцифры стоит задача создать еще копию и цифрового паспорта, которую можно показать в виде QR-кода на телефоне.
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Фото: Dizzy_Studio /
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