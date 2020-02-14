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Сбербанк и частные инвесторы получили доли в российском стартапе Passteam

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Российский разработчик решения для управления картами лояльности Passteam привлек финансирование от частных лиц через инвестплатформу StartTrack. Об этом написал телеграм-канал «Русский венчур».

Сооснователь Passteam Вадим Стрижаков рассказал Rusbase, что в этом раунде также участвовал Сбербанк, который конвертировал инвестиционный заем в долю.

Сбербанк и частные инвесторы получили доли в российском стартапе Passteam

Частные инвесторы получили долю в компании в обмен на вложения. Сбербанк также стал учредителем Passteam. Сделка состоялась в феврале 2020 года. Стороны не раскрывают ее детали и оценку компании.

Привлеченные инвестции Passteam направит на развитие продукта и выход на международный рынок. 

Инвестиционный заем от Сбербанка Passteam получил в апреле 2019 года по итогам совместного акселератора банка и 500 Startups. Размер займа компания не раскрывает. По условия акселератора, он мог достигать 10 млн рублей.

Passteam в 2015 году основали Сергей Козлов и Вадим Стрижаков. На конец 2019 года им принадлежало по 45,5% в компании. Еще 8% было у Виктории Быловой, 1% — у Андрея Темчишена (по данным ЕГРЮЛ).

Passteam предлагает бизнесу сервис по выдаче клиентам виртуальных карт лояльности для мобильных кошельков Apple Wallet и Google Pay. Система позволяет настраивать внешний вид карт, управлять информацией по ним и отправлять клиентам push-уведомления.

В зависимости от количества выдаваемых карт услуги сервиса стоят от 990 до 5490 рублей в месяц. Также у Passteam есть бесплатная версия.

Среди клиентов Passteam — аптеки 36,6 и «Горздрав», девелоперская компания А101,  Leroy Merlin, барбершоп Chop Chop, Cosmopolitan, ритейлер одежды Elis и другие. По данным системы «Контур.Фокус», по итогам 2018 года выручка Passteam составила 2,7 млн рублей.

Инвестпратформа StartTrack помогает стартапам привлекать средства тремя способами: через заем, продажу акций или доли. По данным на сайте платформы, в случае продажи доли в уставной капитал можно привлечь от 10 до 50 млн рублей. 

StartTrack была основана в 2014 году. Платформа на 100% принадлежит Фонду развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Фото на обложке: PureSolution / Shutterstock

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