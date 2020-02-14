Сбербанк и частные инвесторы получили доли в российском стартапе Passteam

Сооснователь Passteam Вадим Стрижаков рассказал Rusbase, что в этом раунде также участвовал Сбербанк, который конвертировал инвестиционный заем в долю.

Российский разработчик решения для управления картами лояльности Passteam привлек финансирование от частных лиц через инвестплатформу StartTrack. Об этом написал телеграм-канал «Русский венчур».

Частные инвесторы получили долю в компании в обмен на вложения. Сбербанк также стал учредителем Passteam. Сделка состоялась в феврале 2020 года. Стороны не раскрывают ее детали и оценку компании.

Привлеченные инвестции Passteam направит на развитие продукта и выход на международный рынок.

Инвестиционный заем от Сбербанка Passteam получил в апреле 2019 года по итогам совместного акселератора банка и 500 Startups. Размер займа компания не раскрывает. По условия акселератора, он мог достигать 10 млн рублей.

Passteam в 2015 году основали Сергей Козлов и Вадим Стрижаков. На конец 2019 года им принадлежало по 45,5% в компании. Еще 8% было у Виктории Быловой, 1% — у Андрея Темчишена (по данным ЕГРЮЛ).

Passteam предлагает бизнесу сервис по выдаче клиентам виртуальных карт лояльности для мобильных кошельков Apple Wallet и Google Pay. Система позволяет настраивать внешний вид карт, управлять информацией по ним и отправлять клиентам push-уведомления.

В зависимости от количества выдаваемых карт услуги сервиса стоят от 990 до 5490 рублей в месяц. Также у Passteam есть бесплатная версия.

Среди клиентов Passteam — аптеки 36,6 и «Горздрав», девелоперская компания А101, Leroy Merlin, барбершоп Chop Chop, Cosmopolitan, ритейлер одежды Elis и другие. По данным системы «Контур.Фокус», по итогам 2018 года выручка Passteam составила 2,7 млн рублей.

Инвестпратформа StartTrack помогает стартапам привлекать средства тремя способами: через заем, продажу акций или доли. По данным на сайте платформы, в случае продажи доли в уставной капитал можно привлечь от 10 до 50 млн рублей.

StartTrack была основана в 2014 году. Платформа на 100% принадлежит Фонду развития интернет-инициатив (ФРИИ).

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