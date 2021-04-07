Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Троекратный рост: Patreon оценили в $4 млрд

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор

Андрей Шляховский

Платформа Patreon утроила свою капитализацию, достигнув отметки в $4 млрд. Оценка происходила в рамках раунда инвестиций в размере $155 млн, возглавляемого компанией Tiger Global.

Троекратный рост: Patreon оценили в $4 млрд

Среди других инвесторов нового раунда — Woodline Partners, Wellington Management, Lone Pine Capital и New Enterprise Associates, сообщает Wall Street Journal

Платформа Patreon была основана в 2013 году, она предоставляет авторам возможность монетизации контента. В 2020 году Patreon пережил новый виток популярности на волне пандемии: только в первые недели марта в сервисе зарегистировались 30 тысяч новых авторов. 

Patreon получает прибыль, взимая с авторов от 5 до 12 процентов комиссионных с донатов подписчиков. В минувшем сентябре компания привлекла инвестиций на $90 миллионов; стоимость Patreon была оценена в $1,2 млрд. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: sharafmaksumov / Depositphotos

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

08 апреля 2021

Акселератор студенческих проектов Кубок Преактум

10 апреля 2021

День инвестора акселератора Krokit

10 апреля 2021

Онлайн-марафон об искусственном интеллекте

Все ВОЗМОЖНОСТИ