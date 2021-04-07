Троекратный рост: Patreon оценили в $4 млрд

Платформа Patreon утроила свою капитализацию, достигнув отметки в $4 млрд. Оценка происходила в рамках раунда инвестиций в размере $155 млн, возглавляемого компанией Tiger Global.

Среди других инвесторов нового раунда — Woodline Partners, Wellington Management, Lone Pine Capital и New Enterprise Associates, сообщает Wall Street Journal.

Платформа Patreon была основана в 2013 году, она предоставляет авторам возможность монетизации контента. В 2020 году Patreon пережил новый виток популярности на волне пандемии: только в первые недели марта в сервисе зарегистировались 30 тысяч новых авторов.

Patreon получает прибыль, взимая с авторов от 5 до 12 процентов комиссионных с донатов подписчиков. В минувшем сентябре компания привлекла инвестиций на $90 миллионов; стоимость Patreon была оценена в $1,2 млрд.

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Фото: sharafmaksumov / Depositphotos