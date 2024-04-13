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Основатель Fractal Payments Павел Скалин вошел в рейтинг Forbes «30 до 30»

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Стартапер из России, основатель базирующейся в Лндоне компании Fractal Payments Павел Скалин попал в рейтинг европейского Forbes «30 до 30» в категории «финансы».

Основатель Fractal Payments Павел Скалин вошел в рейтинг Forbes «30 до 30»

Разработанная им платформа упрощает выполнение трансграничных переводов между компаниями за счет использования стейблкоинов — то есть привязанной к реальным валютам «крипты» вместо привычной системы обмена платежами SWIFT.

По данным Forbes, через Fractal Payments уже прошло более $5 млн после запуска в 2023 году, а услугами компании пользуется свыше 120 клиентов, среди которых Aragon и Vocdoni.

Для развития и масштабирования компания привлекала средства инвесторов, но подробности раундов не раскрываются.

Фото на обложке: Forbes

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