Основатель Fractal Payments Павел Скалин вошел в рейтинг Forbes «30 до 30»

Стартапер из России, основатель базирующейся в Лндоне компании Fractal Payments Павел Скалин попал в рейтинг европейского Forbes « 30 до 30 » в категории «финансы».

Разработанная им платформа упрощает выполнение трансграничных переводов между компаниями за счет использования стейблкоинов — то есть привязанной к реальным валютам «крипты» вместо привычной системы обмена платежами SWIFT.

По данным Forbes, через Fractal Payments уже прошло более $5 млн после запуска в 2023 году, а услугами компании пользуется свыше 120 клиентов, среди которых Aragon и Vocdoni.

Для развития и масштабирования компания привлекала средства инвесторов, но подробности раундов не раскрываются.

Фото на обложке: Forbes