Экс-директор по логистике Ozon Андрей Павлович стал операционным директором «Перекрёстка Впрок»

Онлайн-гипермаркет «Перекрёсток Впрок» представил нового операционного директора. Им стал экс-директор по логистике OZON Андрей Павлович. Он будет отвечать за операции, инфраструктуру и клиентский сервис. Об этом Rusbase сообщил представитель компании.

Отмечается, что в новой должности Павлович будет подчиняться напрямую управляющему директору Леониду Довладбегяну.

«"Перекрёсток Впрок" стал ... одним из драйверов роста онлайн-продаж X5 Retail Group. Задача Андрея и его команды — найти новые точки роста в рамках данной бизнес-модели, повысить операционную эффективность онлайн-гипермаркета "Перекрёсток Впрок" за счет автоматизации процессов, а также запустить на его базе маркетплейс», — заявили в X5 Retail Group.

Андрей Павлович родился в 1978 году в Нижнем Новгороде. Начинал карьеру в крупной пивоваренной компании в качестве менеджера по логистике, после чего был назначен на должность директора направления.

В 2009 году Павлович присоединился к команде Coca-Cola HBC Russia в качестве менеджера по планированию. В мае 2015 года он занял должность директора по логистике. Еще через 3 года Павлович стал директором цепи поставок в Ozon. Там он отвечал за операции, запуск и работу фулфилментов, а также участвовал в разработке и внедрении новой долгосрочной стратегии развития компании.

Онлайн-гипермаркет «Перекрёсток Впрок» запущен в 2017 году в Москве. 1 января 2020 года был выделен в самостоятельную бизнес-единицу в рамках X5 Retail Group. По собственным данным, во втором квартале 2020 года чистая выручка онлайн-гипермаркета выросла в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,6 млрд руб. Количество заказов превысило 885 тысяч.

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