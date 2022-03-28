Западные компании отказались платить аренду за офисы в Москве структурам Романа Абрамовича

Ряд западных компаний опасаются, что плата за офисы, которые они арендуют в зданиях, потенциально связанных с Романом Абрамовичем, может стать нарушением санкций. Среди таких компаний Credit Suisse, Morgan Stanley и British American Tobacco.

Некоторые западные компании, арендуют площади в бизнес-центрах, входящих в портфель активов компании Millhouse Романа Абрамовича. В настоящее время они опасаются, что плата за аренду офисов может стать нарушением западных санкций против России, сообщила Financial Times.

Среди таких компаний финансовые группы Credit Suisse, Morgan Stanle, юридические фирмы Baker McKenzie и Dentons, табачные British American Tobacco и Imperial Brands. Речь идет о арендуемых площадях в бизнес-парке «Крылатские холмы» и бизнес-центре Four Winds Plaza, которыми управляет компания Millhouse Абрамовича.

Евросоюз и Великобритания ввели санкции против Абрамовича, поэтому компаниям из этих юрисдикций запрещено переводить ему или связанным с ним структурам какие-либо платежи. Вместе с тем, они обеспокоены, что за просрочку платежей им грозит выселение из офисов.

Dentons, Baker McKenzie и Imperial Brands в марте сообщили об уходе из России. Все три компании планируют передать свой российский бизнес местным организациям. Возможно, арендные платежи были задержаны, чтобы их потом, после ухода иностранных брендов, провели уже новые независимые российские компании, пояснил источник газеты..

США пока не вводили санкции против Абрамовича, то есть теоретически американским компаниям должно быть проще продолжать платить за аренду в его офисах, отмечает издание. Однако многие компании следуют европейским санкциям, даже если закон этого не требует.

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