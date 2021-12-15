ЦФТ запустил сервис по оплате товаров и услуг частями PayStep

Центр финансовых технологий запустил платформу PayStep для оплаты товаров и услуг частями. Сервис пока работает в тестовом режиме, первым партнером стал «Мегафон».

Площадка для оценки своих клиентов не будет использовать ни паспортные данные, ни кредитную историю. Для этого будет использоваться номер телефона, сообщил «Коммерсантъ».

Платформа будет предоставлять сервис как онлайн, так и офлайн. Она рассчитана на ритейлеров, которые не могут по тем или иным причинам разработать похожий сервис самостоятельно.

Доход она будет получать от комиссии с ритейлеров, индикативная ставка — 10% для офлайна и 5% для онлайна. Средний чек — 30 тыс. рублей. Срок рассрочки — шесть недель, первый взнос — 25%.

«Мегафон» запустил сервис в тестовом режиме в своих магазинах в Москве, Московской области и еще восьми регионах. Для оформления нужен телефон, ФИО, дата рождения и фото. Оформление занимает около двух минут, сервис доступен для граждан России и стран СНГ.

В 2022 году объем рассрочек через платформу планируется увеличить до 15 млрд рублей.

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