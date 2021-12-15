ЦФТ запустил сервис по оплате товаров и услуг частями PayStep

Центр финансовых технологий запустил платформу PayStep для оплаты товаров и услуг частями. Сервис пока работает в тестовом режиме, первым партнером стал «Мегафон».
Площадка для оценки своих клиентов не будет использовать ни паспортные данные, ни кредитную историю. Для этого будет использоваться номер телефона, сообщил «Коммерсантъ».
Платформа будет предоставлять сервис как онлайн, так и офлайн. Она рассчитана на ритейлеров, которые не могут по тем или иным причинам разработать похожий сервис самостоятельно.
Доход она будет получать от комиссии с ритейлеров, индикативная ставка — 10% для офлайна и 5% для онлайна. Средний чек — 30 тыс. рублей. Срок рассрочки — шесть недель, первый взнос — 25%.
«Мегафон» запустил сервис в тестовом режиме в своих магазинах в Москве, Московской области и еще восьми регионах. Для оформления нужен телефон, ФИО, дата рождения и фото. Оформление занимает около двух минут, сервис доступен для граждан России и стран СНГ.
В 2022 году объем рассрочек через платформу планируется увеличить до 15 млрд рублей.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Rawpixel.com /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Краш-тест сайтов: взяли под прицел операторов «большой тройки»
- 2 В России в 1,5 раза выросли продажи премиальных смартфонов
- 3 «Роснано» расплатилось еще по одному купону облигаций без госгарантий на 185 млн рублей
- 4 Уральский IT-стартап Paycon привлек $298 тыс. на международную экспансию
- 5 На модернизацию городского электротранспорта потратят 400 млрд рублей
ВОЗМОЖНОСТИ
15 декабря 2021
15 декабря 2021
15 декабря 2021