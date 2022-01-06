Французский FinTech-стартап PayFit закрыл раунд финасирования на $289 млн и стал новым единорогом

Сервис для расчета заработной платы PayFit объявил о завершении серии E-финансирования, в рамках которой получил $289 млн от General Atlantic, Eurazeo, Bpifrance и Accel. Эта сумма стала рекордной для французского HR Tech.

PayFit основан в 2015 году Фирмином Зоккетто, Флорианом Фурнье и Гисленом де Фронтене и предоставляет два вида программного обеспечения — ПО для расчета заработной платы и ПО HR. Клиентская база стартапа насчитывает более пяти тыс. компаний, среди них Revolut, Treatwell, Flux и другие. Зарплату через PayFit получают около 150 тыс. сотрудников в нескольких европейских странах.

За 2021 год выручка компании увеличилась на 70%.

Последний крупный раунд финансирования стартап закрыл в марте 2021 года — тогда в рамках серии D он поднял $107 млн от Eurazeo и Bpifrance. Сегодняшняя сделка финансирования стала уже шестой по счету для французского единорога.

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Фото на обложке: основатели PayFit