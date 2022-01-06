Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Французский FinTech-стартап PayFit закрыл раунд финасирования на $289 млн и стал новым единорогом

Новости
Полина Соломенцева
Полина Соломенцева

Редактор отдела интервью и лонгридов

Полина Соломенцева

Сервис для расчета заработной платы PayFit объявил о завершении серии E-финансирования, в рамках которой получил $289 млн от General Atlantic, Eurazeo, Bpifrance и Accel. Эта сумма стала рекордной для французского HR Tech.

По итогам сделки эксперты оценили стартап в $2,1 млрд.

Французский FinTech-стартап PayFit закрыл раунд финасирования на $289 млн и стал новым единорогом

PayFit основан в 2015 году Фирмином Зоккетто, Флорианом Фурнье и Гисленом де Фронтене и предоставляет два вида программного обеспечения — ПО для расчета заработной платы и ПО HR. Клиентская база стартапа насчитывает более пяти тыс. компаний, среди них Revolut, Treatwell, Flux и другие. Зарплату через PayFit получают около 150 тыс. сотрудников в нескольких европейских странах.

За 2021 год выручка компании увеличилась на 70%.

Последний крупный раунд финансирования стартап закрыл в марте 2021 года — тогда в рамках серии D он поднял $107 млн от Eurazeo и Bpifrance. Сегодняшняя сделка финансирования стала уже шестой по счету для французского единорога.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: основатели PayFit

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Chrysler к 2028 году будет выпускать только электромобили
  2. 2 Стартап Miro с основателями из Перми был оценен в $17,5 млрд
  3. 3 Sony откроет подразделение для разработки электромобилей
  4. 4 Торги на Московской бирже в 2021 году достигли 1 квадриллиона рублей
  5. 5 Инвесторы оценили NFT-маркетплейс OpenSea в $13,3 млрд

ВОЗМОЖНОСТИ

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

21 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

31 января 2022

Pulsar VC Acceleration Program

Все ВОЗМОЖНОСТИ