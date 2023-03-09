«Дом.РФ», «Росбанк» и «Экспобанк» до конца августа запустят платежные стикеры

«Дом.РФ», «Росбанк» и «Экспобанк» планируют до конца августа 2023 года запустить свои платежные стикеры — специальные наклейки, которые можно прикрепить к смартфону или чехлу, и совершать покупки в магазинах в одно касание.
«Росбанк» обзаведется таким инструментом к маю, «Дом.РФ» намерен распространить технологию во втором квартале 2023 года, «Экспобанк» — в июне-июле, узнали «Известия».
Стикеры также тестируют в ВТБ, «Почта Банке«, «Абсолюте» и «Хоум Кредите», но о конкретных сроках их запуска для клиентов там не сообщили.
По данным НСПК, 16 российских банков уже выпускают или тестируют платежные сервисы. «Сбер» уже раздал россиянам 100 тыс. стикеров, «Тинькофф» — 200 тыс.
Стикер с платежной системой «Мир» в несколько раз меньше, чем карта. Расплачиваться им можно везде, где установлен терминал. С помощью стикера также можно снять наличные в банкомате, который поддерживает бесконтактный способ авторизации.
Фото на обложке: Sol.Daria /
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