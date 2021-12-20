Популярность платежей по QR-коду через СПБ снизилась после всплеска роста в сентябре

Темпы роста оплат через Систему быстрых платежей (СБП) снижаются второй месяц подряд. В декабре тенденция может измениться из-за новогоднего покупательского ажиотажа граждан и новых возможностей системы, которые подготовили банки для рынка.

В ноябре на оплату по QR-коду пришлось 3 млн операций на 12,9 млрд рублей. Это на 24% и 7% больше, чем в октябре, сообщил «Коммерсантъ».

Среди новинок в рамках оплаты через СБП — объединение преимущества статического и динамического QR-кода от «Райффайзенбанка»; тестирование банком «Русский стандарт» и НСПК бесконтактной оплаты с помощью приложения «СБПэй»; новое решение для подключения ТСП к оплате от «СКБ-банка»; первая транзакция банка «Точки» через систему между юрлицами.

Развитие платежных сервисов СБП сдерживает то, что оплата клиентами товаров и услуг с помощью системы менее выгодна для банков, чем использование карт, комиссии, которые они при этом получают, в разы меньше, отмечают эксперты.

Размер комиссии при оплате по СБП не превышает 0,7%, в рамках стандартного эквайринга — 1,5–2,5% в среднем.

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