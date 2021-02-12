PayPal добавит опцию торговли акциями

Международная электронная платежная система PayPal хочет расширить свой функционал торговлей акциями. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова гендиректора компании Дэна Шульмана.

Также PayPal планирует предоставить своим клиентам возможность открытия высокодоходных сберегательных счетов, оплаты счетов и услуг по обналичиванию чеков. Уточняется, что компания намерена двигаться в сторону финансового суперприложения по аналогии с Alipay.

Ожидается, что новые функции PayPal добавит в течение следующих двух лет.

Представители платежной системы рассчитывают к 2025 году вдвое нарастить количество активных пользователей платформы примерно до 750 млн. За последний год на фоне пандемии PayPal приросла 72,7 млн новых клиентов.

Издание добавляет, что PayPal находится на пути к более чем двукратному росту выручки до $50 млрд в 2025 году, поскольку объем платежей на ее платформах утроится до $2,8 трлн.

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