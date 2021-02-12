Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

PayPal добавит опцию торговли акциями

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Международная электронная платежная система PayPal хочет расширить свой функционал торговлей акциями. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова гендиректора компании Дэна Шульмана.

PayPal добавит опцию торговли акциями

Также PayPal планирует предоставить своим клиентам возможность открытия высокодоходных сберегательных счетов, оплаты счетов и услуг по обналичиванию чеков. Уточняется, что компания намерена двигаться в сторону финансового суперприложения по аналогии с Alipay.

Ожидается, что новые функции PayPal добавит в течение следующих двух лет.

Представители платежной системы рассчитывают к 2025 году вдвое нарастить количество активных пользователей платформы примерно до 750 млн. За последний год на фоне пандемии PayPal приросла 72,7 млн новых клиентов.

Издание добавляет, что PayPal находится на пути к более чем двукратному росту выручки до $50 млрд в 2025 году, поскольку объем платежей на ее платформах утроится до $2,8 трлн.

Фото: Primakov / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2021

Акселератор идей цифровых продуктов и услуг KAMAZ DIGITAL

16 февраля 2021

Ramaximization — онлайн-хакатон по оптимизации

18 февраля 2021

Students Hack от «Газпром нефти»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма