Крупнейшая в мире платежная система готовится к выпуску собственной криптовалюты. PayPal разрабатывает стейблкоин – валюту, которая поддерживается долларом США и считается более стабильной, чем, например, биткоин или эфириум.
О планах PayPal по выпуску собственной криптовалюты пишет Bloomberg. Издание уточняет, что работу над этим ведет подразделение компании по блокчейну. Конкретные сроки выпуска не называются.
Стйблкоин получит название PayPal Coin. Данная криптовалюта отличается тем, что поддерживается фиатными валютами, в данном случае долларом США, и более стабильна по сравнению с аналогами.
Дизайн разрабатываемой криптовалюты создали в рамках внутреннего хакатона компании. На PayPal Coin будет размещен логотип платежной системы с двумя чертами.
В 2020 году PayPal позволила своим клиентам в США обращаться с криптовалютой – покупать ее, продавать, а также рассчитываться ей в некоторых магазинах-партнерах платежной системы.
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Фото на обложке: Primakov /
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