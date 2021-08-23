PayPal запустила криптовалютный сервис в Великобритании

Американская компания онлайн-платежей PayPal объявила о запуске своего криптовалютного сервиса в Великобритании. Это первый выход PayPal за пределы США.
Сервис доступен для британцев с 23 августа, сообщил телеканал CNBC.
PayPal позволяет клиентам покупать или продавать биткоин, bitcoin cash, ethereum или litecoin всего за 1 фунт стерлингов (примерно $1,4) комиссии.
Пользователи могут отслеживать цены на криптовалюты в режиме реального времени и находить образовательный контент с помощью сервиса.
Как и в американской версии продукта, PayPal полагается на нью-йоркскую регулируемую цифровую валютную компанию Paxos, чтобы покупать и продавать криптовалюты в Великобритании.
В компании подчеркнули, что все формальности с британскими регуляторами уже улажены.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: BigTunaOnline / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Ростех» разработал банкомат с функцией рециркуляции наличных денег
- 2 В системе быстрых платежей теперь можно вернуть ошибочный платеж
- 3 «Ситимобил» запустил факторинг для таксопарков
- 4 Объем инвестиций в NFT за год вырос в 165 раз
- 5 Пять децентрализованных платформ, где можно играть и зарабатывать с помощью NFT