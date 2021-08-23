PayPal запустила криптовалютный сервис в Великобритании

Американская компания онлайн-платежей PayPal объявила о запуске своего криптовалютного сервиса в Великобритании. Это первый выход PayPal за пределы США.

Сервис доступен для британцев с 23 августа, сообщил телеканал CNBC.

PayPal позволяет клиентам покупать или продавать биткоин, bitcoin cash, ethereum или litecoin всего за 1 фунт стерлингов (примерно $1,4) комиссии.

Пользователи могут отслеживать цены на криптовалюты в режиме реального времени и находить образовательный контент с помощью сервиса.

Как и в американской версии продукта, PayPal полагается на нью-йоркскую регулируемую цифровую валютную компанию Paxos, чтобы покупать и продавать криптовалюты в Великобритании.

В компании подчеркнули, что все формальности с британскими регуляторами уже улажены.

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Фото: BigTunaOnline / Shutterstock