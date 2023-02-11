PayPal замораживает выпуск своего стейблкоина

PayPal приостанавливает работу над своим стейблкоином, поскольку регуляторы усиливают контроль за криптовалютами, а ключевой партнер проекта — Paxos Trust — стал объектом расследования со стороны Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.
PayPal надеялся дебютировать с привязанным к доллару стейблкоином в ближайшие недели, но отложит это событие в попытке более детально разобраться в меняющемся нормативном ландшафте для таких цифровых активов, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Деятельность компании Paxos, эмитента токена под брендом Binance, который занимает третье место среди стейблкоинов, регулируется государственным департаментом финансовых услуг.
На своем сайте Paxos подчеркивает свою приверженность защите прав потребителей и заявляет, что резервы для обоих выпускаемых им стабильных монет полностью хранятся в наличных деньгах и казначейских облигациях США.
Компания также выпускает собственную стабильную монету под названием Pax Dollar.
На запрос комментария от Bloomberg представители фирмы-эмитента не ответили.
«Если и когда мы будем двигаться вперед в этом вопросу, мы, конечно, будем тесно сотрудничать с соответствующими регулирующими органами», — комментирует ситуацию пресс-секретарь PayPal Аманда Миллер.
В прошлом году PayPal объявила, что Департамент финансовых услуг предоставил ей BitLicense (лицензию, которая регулирует деятельность компаний, работающих с виртуальными валютами).
Тогда PayPal стала первой компанией, которая преобразовала условную лицензию BitLicense в полную.
Фото на обложке: Michael Vi /
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