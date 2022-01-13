Рынок персональных компьютеров в 2021 году вырос до максимума за 10 лет

Мировой рынок персональных компьютеров вырос на 14,8% в 2021 году. Продажи настольных компьютеров и ноутбуков достигли максимального показателя с 2012 года.
По сравнению с самым низким показателем отрасли в 2017 году продажи выросли более чем на 34% и составили 349 млн единиц, сообщил CNBC со ссылкой на данные International Data Corporation (IDC). Лидерами по продажам ПК в 2021 году стали Lenovo, HP, Dell, Apple, Asus и Acer.
Восстановление обусловлено антиковидными ограничениями, распространением удаленной занятости и обучения во время пандемии. Домохозяйства покупают ПК и ноутбуки для онлайн-образования школьников, а компании закупают технику для сотрудников, работающих на дому, пояснили аналитики.
Мнение экспертов по поводу дальнейшей динамики рынка разошлись. Так, сама IDC в декабре 2021 года заявила, что рынок преодолел пик спроса в пандемию и прогнозировала замедление в 2022 году. Но некоторые участники рынка сохраняют оптимизм и выражают уверенность, что нынешний тренд сохранится.
Пандемия привела к устойчивым измнениям в сознаниии потребителей, считает исполнительный директор Dell Рахул Тику. «Мы переходим от одного ПК на домохозяйство к одному ПК на человека в домохозяйстве по аналогии со смартфонами», — отметил он.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: N.Z.Photography /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Какие отрасли выиграют от развития метавселенных?
- 2 Эксперты тоже ошибаются: 11 самых известных прогнозов для бизнеса и технологий, которые не сбылись
- 3 Дефицит полупроводников в разгаре: производители чипов объединяются на фоне исторического кризиса
- 4 7 гаджетов, представленных на WebSummit в 2020 году
- 5 Как россиянин изобрел самую легкую электроприставку к инвалидной коляске и запустил продажи в 15 странах
ВОЗМОЖНОСТИ
16 января 2022
19 января 2022
20 января 2022