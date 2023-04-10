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Мировые продажи персональных компьютеров рухнули в первом квартале на 29%

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Совокупные продажи персональных компьютеров в мире рухнули в первом квартале текущего года на 29%. Объем продаж оказался ниже, чем в допандемийные 2018 и 2019 годы – было продано всего 56,9 млн ПК.

Мировые продажи персональных компьютеров рухнули в первом квартале на 29%

Продажи персональных компьютеров в первые три месяца 2023 года оказались хуже, чем в аналогичных кварталах допандемийных 2018 и 2019 годов. Аналитику привели в международной исследовательской компании International Data Corporation.

По подсчетам специалистов, совокупные продажи ПК в первом квартале текущего года упали на 29% по отношению к первому кварталу 2022 года и составили 56,9 млн устройств. 

Мировое лидерство на рынке персональных компьютеров сохранила китайская компания Lenovo с 12,7 млн проданных ПК. Объем реализованной ей продукции упал в первом квартале на 30%. Второе место на мировом рынке ПК занимает HP – продажи компании упали на 24% и составили 12 млн устройств. Тройку лидеров замкнула американская Dell с 9,5 млн проданных ПК.

При этом хуже всех в динамике объеме продаж персональных компьютеров показала себя Apple. Корпорация продала на 40% меньше ПК – всего 4,1 млн штук.

Эксперты IDC называют причинами падения продаж ПК снижения спроса на них и неблагоприятную ситуацию в мировой экономике.

Фото на обложке: N.Z.Photography / Shutterstock

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