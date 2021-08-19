«Уралхим» и «Сколково» объявили о поиске стартапов в сфере использования растительного сырья из желтого гороха

Открылся прием заявок на конкурс Pea Challenge, направленный на поиск российских стартапов по использованию растительного сырья из желтого гороха. Конкурс проводится компанией «Уралхим» совместно с фондом «Сколково», сообщается в совместном пресс-релизе «Уралхим» и фонда «Сколково».

В конкурсе смогут принять участие стартапы, малые и средние инновационные компании, ученые, научные коллективы, а также студенты (в одиночку и группами). Прием заявок осуществляется на сайте Pea Challenge до 9 сентября.

Участники конкурса должны будут придумать реализуемую в лабораторных или производственных условиях технологию в одном из направлений:

генетика и селекция;

готовые продукты питания;

пищевые ингредиенты;

биохимия белков;

биоупаковка;

косметика и БАДы;

переработка растительных отходов.

Итоги отбора заявок будут подведены в октябре этого года. Лучшие проекты смогут получить инвестиции для совместного с «Уралхим Инновация» пилотирования разработок.

Во время конкурса участники получат консультации отраслевых экспертов, а также специалистов фонда «Сколково» и компании «Уралхим Инновация».

Желтый горох – источник горохового крахмала и клетчатки, которые активно используются для производства спортивного и диетического питания.

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