Хакеры незаметно заражают смартфоны шпионской программой Pegasus через звонки в WhatsApp

Над владельцами смартфонов нависла новая угроза конфиденциальности. Стало известно, что хакеры незаметно заражают телефоны шпионской программой Pegasus через звонки в WhatsApp. Если ты рядовой пользователь, то найти ПО на смартфоне и удалить его практически невозможно.

О новом методе слежки за людьми стало известно после публикации некоммерческой организации Forbidden Stories отчета, вывод которого в том, что с помощью программы Pegasus израильского разработчика NSO Group хакеры следили за журналистами, правозащитниками, юристами, главами государств.

Авторы отчета получили доступ к списку из 50 тысяч телефонных номеров. В ходе работы им удалось установить имена многих их владельцев. Агентство Le Monde сообщило, что объектом слежки стал президент Франции Эммануэль Макрон. Всего же, по данным BBC, объектами слежки могут быть более 600 чиновников из 30 стран.

С помощью шпионской программы хакеры получают доступ к камере, микрофону, сообщениям, электронной почте, геолокации. ПО устанавливается, по сообщению Financial Times, незаметно для пользователя. Человеку поступает звонок по WhatsApp – на него можно не ответить, но программа все равно установится на смартфон, пишет газета, добавляя, что заражение хакерским софтом возможно и через сообщения и электронную почту.

Pegasus очень сложно обнаружить рядовому пользователю смартфона. Программа устанавливается незаметно, нигде не отображается, найти ее и удалить без особых познаний практически нереально.

Ранее СМИ сообщали, что WhatsApp подал в суд на разработчика Pegasus – компанию NSO Group, после того, как получил жалобы от пользователей о заражении их смартфонов шпионским софтом. В WhatsApp исправили позволяющую это сделать уязвимость, но от самого разработчика получили ответ, что они всего лишь разработали инструмент, но смартфоны не заражали.

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