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Вендинговый автомат по продаже пельменей победил в конкурсе стартапов

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

В финале конкурса технологических стартапов Open Innovations Startup Tour, который прошел в Иннополисе 11-12 марта, победил проект Pel-Meni. Это вендинговый автомат по продаже пельменей от казанских разработчиков.

Вендинговый автомат по продаже пельменей победил в конкурсе стартапов

Создатели автомата получили 300 тысяч рублей, а также возможность участвовать в полуфинале конкурса, который пройдет в рамках конференции Startup Village в «Сколково».

Генеральный директор и один из создателей проекта Семен Фролов рассказал, что до конца марта пройдет последнее тестирование вендингового автомата, а затем его будут продавать по франшизе в России и зарубежные страны, среди которых Израиль и Италия. В планах разработчиков — увеличить популярность пельменей во всем мире.

Мы решили делать пельменную максимально автоматизированной и пришли к идее вендинга. Сначала несколько месяцев лепили и варили их сами. Даже разогревали промышленным феном — был такой веселый период. В итоге мы разработали технологию, позволяющую за две минуты готовить пельмени, по вкусовым качествам не отличающиеся от только что сваренных домашних. Первый прототип автомата еще три года назад поставили в Москве: каждый второй останавливался, чтобы сфотографировать, потом шли репосты в социальных сетях. Всего за месяц мы собрали четыре заявки на нашу продукцию, сейчас их около 80. Обсуждаем возможность ставить их на автозаправках.
Семен Фролов, генеральный директор и один из создателей проекта Pel-Meni

Фото на обложке: Aliona Gumeniuk/Unsplash

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