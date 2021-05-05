Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Во избежание скандала: Peloton отзывает свои беговые дорожки после смерти ребенка

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Производитель беговых дорожек Peloton в среду извинился перед пользователями за несовершенство своего продукта и принял решение отозвать товар. Это произошло после массовых жалоб пользователей и нескольких десятков инцидентов, включая смерть ребенка.

Во избежание скандала: Peloton отзывает свои беговые дорожки после смерти ребенка

Компания предложила клиентам вернуть деньги за товар (~$1800 за одну беговую дорожку).

В комиссию по безопасности потребительских товаров (CPSC) поступила масса жалоб на продукт Peloton из-за их потенциальной опасности для потребителя, пишет Techcrunch. В частности, речь шла о предупреждениях дорожки о «возможном затягивании людей, животных и предметов под заднюю часть беговой дорожки» и «возможном отсоединении сенсорного экрана, что может привести к травмам».

CPSC рассказала о более 70-ти опасных инцидентах с дорожками Peloton, включая смерть ребенка.

Также в среду стало известно об утечке данных пользователей Peloton в сеть. В открытый доступ попали данные о возрасте, росте, весе, городе проживания и физической активности клиентов компании, пишет Techcrunch.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий! 

Фото на обложке: maridav / Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Платформа НТИ» запустила сервис для навигации по экосистеме НТИ
  2. 2 Еврокомиссия может получить право ограничивать инвестиции иностранных госкомпаний
  3. 3 Роскомнадзор решил засудить Twitter, Google и Facebook
  4. 4 От энергетической независимости до безумно дешевых мощностей: как развивалась солнечная энергетика
  5. 5 Умное патентование: как бизнесу избежать ошибок в сфере интеллектуального права
Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

07 мая 2021

UrbanIT Хакатон 2021

10 мая 2021

Демо-день Четвертый энергетический переход

11 мая 2021

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Европарламент принял резолюцию об отключении России от платежной системы SWIFT

Истории

От энергетической независимости до безумно дешевых мощностей: как развивалась солнечная энергетика

YOUNG

«Те вещи, которые я раньше не знал, сейчас выполняю на автомате» — как проходит стажировка в IT-компании DINS

Новости

В Минцифры пояснили, как использовать сертификаты о вакцинации с «Госуслуг» для поездок за границу

Истории

Топ-7 альткоинов, которые принесут наибольшую прибыль в 2021 году