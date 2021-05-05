Во избежание скандала: Peloton отзывает свои беговые дорожки после смерти ребенка

Производитель беговых дорожек Peloton в среду извинился перед пользователями за несовершенство своего продукта и принял решение отозвать товар. Это произошло после массовых жалоб пользователей и нескольких десятков инцидентов, включая смерть ребенка.

Компания предложила клиентам вернуть деньги за товар (~$1800 за одну беговую дорожку).

В комиссию по безопасности потребительских товаров (CPSC) поступила масса жалоб на продукт Peloton из-за их потенциальной опасности для потребителя, пишет Techcrunch. В частности, речь шла о предупреждениях дорожки о «возможном затягивании людей, животных и предметов под заднюю часть беговой дорожки» и «возможном отсоединении сенсорного экрана, что может привести к травмам».

CPSC рассказала о более 70-ти опасных инцидентах с дорожками Peloton, включая смерть ребенка.

Также в среду стало известно об утечке данных пользователей Peloton в сеть. В открытый доступ попали данные о возрасте, росте, весе, городе проживания и физической активности клиентов компании, пишет Techcrunch.

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