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Французский финтех-стартап Pennylane привлек €40 млн от DST Global и Sequoia Capital

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Финтех-компания Pennylane в ходе раунда С привлекла €40 млн от DST Global и Sequoia Capital. В результате чего оценка компании достигла €1 млрд. Это первый французский стартап, присоединившийся к клубу единорогов в 2024 году, пишет Sifted.

Французский финтех-стартап Pennylane привлек €40 млн от DST Global и Sequoia Capital

Привлеченные средства пойдут на дальнейшее улучшение приложения, увеличиение числа услуг, разработку новых функций для клиентов. В ближайшее время компания не планирует выходить на рынки других стран.

Pennylane — полнофункциональная платформа финансового управления для малого и среднего бизнеса. Ее основали в 2020 году в Париже. Компания продает свой продукт в формате ежемесячной подписки, которая включает в себя бухгалтерскую и консультационную часть, а также предоставление software.

Фото на обложке: Pennylane / соцсети

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