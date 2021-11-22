Москвичи назвали достойный размер пенсии

В России почти 28% граждан планируют после достижения пенсионного возраста работать и жить на зарплату, еще 24% рассчитывают на государственную пенсию, 14% планируют жить на сбережения, 4% — на выплаты негосударственных пенсионных фондов, еще 7% назвали иные источники дохода, например поступления от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды и т.п.

Ответы респондентов на счет размера пенсии зависели от уровня дохода и возраста. Молодежь до 24 лет считает достойной пенсией 35,8 тыс. рублей в месяц, граждане старше 45 лет — 45 тыс. рублей, говорится в исследовании SuperJob, с результатами которого ознакомился RB.ru.

В среднем же по стране россияне назвали сумму в 43 тыс. рублей, что на 8% выше, чем в прошлом году.

При этом в Москве сравнялось число тех, кто рассчитывает жить на пенсию с теми, кто решил продолжить работать. В столице достойной пенсией считают в среднем 48 тыс. рублей — это больше, чем во всех других мегаполисах страны.

В Санкт-Петербурге достойно пенсией сочли 47 тыс. рублей в месяц.

Городами, где больше всего рассчитывают жить на пенсию, оказались Киров (35%) и Волгоград (32%), меньше всего на нее рассчитывают в Екатеринбурге (16%).

Пермь оказалась на первом месте среди городов с наибольшим процентом готовых жить на личные сбережения (20%). Работать на пенсии там готовы 40%, а рассчитывают на государственную пенсию как основной источник дохода 19%.

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