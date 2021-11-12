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Для самозанятых предложили создать единый пенсионный фонд

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Для самозанятых, которые работают на крупные экосистемы наподобие Яндекса или Сбера, предложили создать единый негосударственный пенсионный план. С согласия работников агрегаторы начнут перечислять часть их доходов в негосударственные пенсионные фонды.

Для самозанятых предложили создать единый пенсионный фонд

Инициатива обсуждалась 11 ноября на совещании на площадке ЦСР с участием представителей Минфина, Минэка, Минтруда, ФНС и представителей рынка, сообщили «Известия» со ссылкой на материалы встречи.

Компании, согласно документам, вправе делать дополнительные пенсионные отчисления и за свой счет.

В дальнейшем выплаты сотрудник получает вне зависимости от страны проживания, причем как в случае достижения пенсионного возраста, так и при недееспособности или сложном финансовом положении.

«Платформенные» работники получат социальные гарантии в виде «живых денег» на счете, баланс которого всегда известен.

Кроме того, до пенсии из них можно взять в долг, говорится в материалах к совещанию. При этом определенные минусы в таком решении тоже есть: оно увеличивает административную нагрузку на платформы и не устраняет риск того, что работники откажутся от участия в пенсионном плане.

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Фото на обложке: ESB Professional / Shutterstock

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