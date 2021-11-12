Для самозанятых предложили создать единый пенсионный фонд

Для самозанятых, которые работают на крупные экосистемы наподобие Яндекса или Сбера, предложили создать единый негосударственный пенсионный план. С согласия работников агрегаторы начнут перечислять часть их доходов в негосударственные пенсионные фонды.
Инициатива обсуждалась 11 ноября на совещании на площадке ЦСР с участием представителей Минфина, Минэка, Минтруда, ФНС и представителей рынка, сообщили «Известия» со ссылкой на материалы встречи.
Компании, согласно документам, вправе делать дополнительные пенсионные отчисления и за свой счет.
В дальнейшем выплаты сотрудник получает вне зависимости от страны проживания, причем как в случае достижения пенсионного возраста, так и при недееспособности или сложном финансовом положении.
«Платформенные» работники получат социальные гарантии в виде «живых денег» на счете, баланс которого всегда известен.
Кроме того, до пенсии из них можно взять в долг, говорится в материалах к совещанию. При этом определенные минусы в таком решении тоже есть: оно увеличивает административную нагрузку на платформы и не устраняет риск того, что работники откажутся от участия в пенсионном плане.
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