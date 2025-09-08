Летняя подработка принесла пенсионерам 54 912 ₽ в месяц

Летом 2025 года пенсионеры впервые вышли в лидеры по активности на рынке подработки. Средний доход в этом сегменте вырос на 17% и достиг 54 912 рублей в месяц — уровень, сопоставимый с зарплатами офисных специалистов среднего звена. Данные «Авито Подработки» показывают: пожилые специалисты не только востребованы, но и способны выбирать условия работы.

Электрики в цене

Особым спросом пользуются пенсионеры-электрики. При частичной занятости их средний доход составил 69 490 рублей в месяц. За год ставка выросла на 35% — редкий показатель даже для быстрорастущих сфер. Работодатели ценят опытных мастеров, которые умеют чинить сети, устранять неполадки и следить за безопасностью оборудования. Для компаний такие сотрудники становятся опорой: ошибки в этой профессии обходятся дорого, поэтому стабильность важнее скорости.

Кассиры на вес золота

Серьёзный рост доходов показала профессия продавца-кассира. В 2025 году пенсионеры на этой позиции стали зарабатывать в среднем 65 068 рублей в месяц. Это в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Здесь ставка делается не на скорость, а на опыт, дисциплину и умение работать с людьми. Компании всё чаще доверяют кассу пожилым сотрудникам, зная, что они реже допускают ошибки и серьёзнее относятся к обязанностям.

Подработка в быту

Кроме электриков и кассиров, летом компании активно открывали смены для клинеров и помощников по хозяйству. Средний доход пенсионеров в этих профессиях составил 33 395 рублей в месяц. Несмотря на более скромные цифры, спрос на такие позиции стабилен: уборка, помощь по дому и поддержание порядка остаются необходимыми задачами.

Сдвиг на рынке

Рынок подработки перестал быть зоной преимущественно студенческой занятости. Пенсионеры всё активнее занимают часть вакансий, и бизнесу это выгодно: они работают стабильно и реже меняют места. Для компаний это способ закрыть постоянный кадровый дефицит, а для пожилых людей — возможность дольше оставаться в профессии и получать дополнительный доход.

Контекст

Рост доходов пенсионеров в сегменте подработки отражает перестройку рынка труда. Россия сталкивается с демографическим сдвигом: молодёжь уходит в IT и креативные индустрии, а многие вакансии в реальном секторе берут на себя специалисты старшего возраста. Для бизнеса это не только снижение текучки, но и доступ к надёжным кадрам.

Фото на обложке: Maskot / Getty Images