61% россиян хотели бы на пенсии получать до 75 тыс. рублей в качестве допдохода

49% россиян переживают из-за будущего выхода на пенсию. Среди главных страхов — финансовый: 28% боятся отсутствия денег после выхода на заслуженный отдых. Поэтому многие ежемесячно откладывают средства на спецсчет, а у каждого второго есть дополнительный заработок. Об этом говорится в исследовании Ozon, с результатами которого ознакомился RB.RU.

19% респондентов получают допдоход от сдачи недвижимости в аренду, еще 13% инвестируют, а остальные получают проценты от вклада или ведут свой бизнес, который не требует их ежедневного присутстви — по 9%.

Еще 28% россиян открыли свой пункт выдачи заказов маркетплейса, а 16% имеют бизнес по франшизе, 14% занимаются собственным производством, у 8% есть свой отель, по 5% открыли кафе или салон красоты.

На пенсии 61% граждан мечтают получать до 75 тыс. рублей в месяц в качестве дополнительного дохода, 16% — от 75 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц, а еще 23% — свыше 100 тыс. рублей в месяц.

В опросе участвовали 1523 жителя России в возрасте 18+ методом онлайн-анкетирования в мае 2023 года. Регионы исследования — российские города с насление свыше 100 тыс.

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