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Pentaform запускает предпродажи AbacusBasic

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

На портале TechCrunch появилось сообщение, что на сайте производителя стартуют предварительные продажи «самого доступного ПК в мире» — AbacusBasic от Pentaform. Этот компьютер умещается в клавиатуру и может подключаться посредством VGA или HDMI к любому ТВ-экрану или монитору.

Pentaform запускает предпродажи AbacusBasic

AbacusBasic поставляется с Windows 10 и всем необходимым для работы на компьютере. Производители отмечают, что не разрабатывали модель для игр или серьезного видомонтажа, например. Это больше устройство для серфинга и общения в сети, работы с документами, онлайн-обучения, доступа к облачным технологиям и т.п.

Весь компьютер встроен в клавиатуру и будет стоить примерно $150. Гаджет оснащен четырехъядерным процессором с объемом оперативной памяти до 4 ГБ и 512 ГБ на жестком диске, набором портов USB и Ethernet, выходами HDMI и VGA, встроенным динамиком и встроенной же трековой панелью. Дисплей поддерживает разрешением до 4K. 

«В отличие от большинства технологий, AbacusBasic считает своим ключевым бенефициаром… всю планету», — цитирует письмо соучредителя Pentaform Джуна Санг Ли TechCrunch. 

В мире, где 4,2 млрд человек по-прежнему не имеют доступа к компьютерам и интернету, создание бессчетного числа громоздких навороченных моделей не имеет смысла, считает Джун Санг Ли. Важнее создать максимально доступные и «экологически чистые ПК», каким он считает AbacusBasic.

Компания утверждает, что этот компьютер рассчитан на долгие годы ежедневного использования. Дизайн устройства предполагает его легкий разбор на внешний корпус и внутреннее оборудование, которое можно использовать повторно или перерабатывать.

На сайте компании-производителя на момент написания материала открыты лишь опции платного приоритетного бронирования и форма для получения 20% скидки при заказе компьютера, когда такая возможность появится. Непосредственно сам гаджет предзаказать на портале пока нельзя.

Фото на обложке: Pentaform

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