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Основанный украинцем Олегом Рогинским стартап People.ai закрыл инвестраунд и стал «единорогом»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Основанный украинцем Олегом Рогинским стартап People. ai, разработка которого позволяет провести оценку эффективности продаж и повысить их, стал «единорогом» после закрытия инвестраунда на $100 млн. Оценка компании достигла $1,1 млрд.

Основанный украинцем Олегом Рогинским стартап People.ai закрыл инвестраунд и стал «единорогом»

Об инвестициях в People. ai пишет Bloomberg. В раунде на $100 млн участвовали Mubadala Investment Co. из ОАЭ, американская Akkadian Ventures и существующие инвесторы компании – Iconiq Capital и Lightspeed Venture Partners. 

People.ai работает в формате «AI for sales» – позволяет провести оценку эффективности продаж и предлагает решения для их повышения. ИИ-сервис анализирует работу сотрудников – телефонные разговоры, переписку, деловые встречи.

Компания основана в 2016 году украинцем Олегом Рогинским. Штаб-квартира располагается в Сан-Франциско, есть офис в Киеве. Среди клиентов People.ai, в частности, Zoom, Lyft, DataRobot.

По данным Crunchbase, последние инвестиции компания привлекла в январе. Общая сумма привлеченных средств без учета недавней сделки, по данным на январь 2021 года, составляет $100 млн.

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Фото: People.ai / Twitter

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