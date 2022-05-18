PepsiCo запустит в июне производство новых напитков в России

В марте PepsiCo решила частично приостановить деятельность на российском рынке и вывести из ассортимента Pepsi, Mirinda и 7Up. Компания в июне запустит продажу напитков на замену этим трем популярным брендам.
Торговые сети сейчас получают запасы Pepsi, Mirinda и 7Up. Компания подтвердила «Известиям» о желании расширить ассортимент локальных напитков на российском рынке.
Ритейлеры пока не получили тестовые образцы новых лимонадов. Эксперты допускают, Coca-Сola тоже может создать новые марки газировки специально для России.
В апреле компания презентовала планы о производстве локальных марок, вкусы которых были бы похожи на основные имена компании, но позднее от этой идеи отказались
В итоге компания решила выпускать напитки со вкусом апельсина, а также лимона с лаймом под брендом «Русский дар» — сейчас под этим именем выпускают квас. У компании также имеются и другие местные марки, но их названия пока не раскрываются.
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