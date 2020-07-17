PepsiCo вместе с «Яндекс.Картами» запустила проект по раздельному сбору мусора

Компания PepsiCo запустила в России экологический проект «Утилизируй правильно». Более 19 тысяч точек раздельного сбора отходов отмечены на «Яндекс.Картах», сообщили в пресс-службе PepsiCo.

Цель проекта «Утилизируй правильно» — вовлечь потребителей в сортировку отходов и научить их делать это правильно, рассказали представители PepsiCo. Для этого на этикетках бутылок Pepsi расположены специальные QR-коды, ведущие на интерактивную карту сервиса «Яндекс.Карты». Кроме того, увидеть места для утилизации можно, используя запрос «Раздельный сбор отходов» в поисковой строке «Яндекс.Карт».

Сейчас на интерактивной карте отмечена 19761 точка. Из них по 2133 расположены в Москве и Московской области. Еще 1228 точек есть в Новосибирске, 1012 — в Екатеринбурге и 577 — в Санкт-Петербурге. Авторы проекта отмечают, что добавлять новые места по раздельному сбору отходов могут не только организаторы, но и сами пользователи сервиса.

«Теперь больше людей смогут узнать, где утилизировать бытовые отходы и как их правильно сортировать. Уверены, что благодаря нашему совместному проекту десятки тысяч пустых бутылок будут переработаны в новые», — считает Нил Старрок, президент PepsiCo Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия.

В поддержку проекта создан сайт утилизируйправильно.рф. На нем размещена обучающая информация. Посетитель может узнать, как правильно сортировать и утилизировать отходы, зачем это делать и как любой человек может сократить количество отходов. Также на сайте развенчиваются мифы, связанные с переработкой отходов.

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