PepsiCo выпустит напиток для сна и борьбы со стрессом

PepsiCo выпустит новый напиток под названием Driftwell, который призван помочь потребителям расслабиться перед сном. Он будет содержать 200 граммов L-теанина и 10% дневной нормы магния. Об этом сообщает CNBC.

L-теанин — это аминокислота, которая содержится в зеленом и черном чае и некоторых грибах. Несколько исследований показали, что этот ингредиент может улучшить качество сна и уменьшить физическую реакцию на стресс, говорится в сообщении.

Сотрудники Pepsi придумали напиток в рамках внутреннего конкурса. Он был запущен в прошлом году гендиректором Рамоном Лагуартой. Отмечается, что это самый быстрый новый продукт, когда-либо выпускавшийся компанией.

Driftwell будет доступен в интернет-магазинах США в декабре этого года. В продуктовые магазины страны напиток поступит к первому кварталу 2021 года.

«Я думаю, что мы запускаем [напиток] в то время, когда интерес потребителей больше, чем раньше, учитывая все, что происходит с макроэкономической точки зрения», — комментирует вице-президент по инновациям и возможностям североамериканского подразделения Pepsi Эмили Сильвер.

Напиток будет выпускаться в мини-банках на 0,22 литра и иметь ежевично-лавандовый аромат.

Фото: CNBC

Фото на обложке: Evan Lorne / Shutterstock